NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimi

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler, aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen zirvede liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte, liderlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, solunda ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yer aldı.

Liderler, daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti. Erdoğan, salona Arnavutluk Başbakanı Rama ile sohbet ederek girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın toplantı öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre ayaküstü sohbet etti.