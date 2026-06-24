Bakan Yardımcısı Gümrükçü, NATO üyelerinin büyükelçilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Ankara Zirvesi öncesinde İttifak'a üye ülkelerin Türkiye'deki büyükelçilerine bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin olarak İttifak'a üye ülkelerin Türkiye'de mukim büyükelçilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Gümrükçü'nün Zirve'ye ilişkin olarak İttifak'a üye ülkelerin Türkiye'de mukim büyükelçilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer