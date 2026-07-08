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Erdoğan, AB liderleriyle çalışma yemeğinde buluştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, bu kapsamda AB Konseyi Başkanı Costa ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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