Üye Girişi
Haberler
Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

 Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti

CHP'li vekilin sözleri sonrası Bakan Güler salonu terk etti
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Nasuh Mahruki'nin Eşi, Destek Mesajı İle Kamuoyuna Seslendi

Nasuh Mahruki'nin Eşi, Destek Mesajı İle Kamuoyuna Seslendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezaevinde tutuklu bulunan AKUT kurucusu Nasuh Mahruki'yi ziyaret eden eşi Mine Mahruki, yaptığı paylaşımda eşinin yargıya güvenini koruduğunu ve kendisine destek olan herkese teşekkür ettiğini duyurdu.

(İSTANBUL)- YSK'yı eleştirdiği paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan AKUT kurucularından Nasuh Mahruki'yi cezaevinde ziyaret eden eşi Mine Mahruki, eşinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Nasuh kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Yargıya olan güvenini korumaya devam ettiğini dile getirdi. Vatanını, bayrağını herkesten ve her şeyden önde tutan sevgili eşimle ve yaptıklarıyla ben ve çocuklarım da gurur duyuyoruz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştiren ve hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan ünlü dağcı, yazar, AKUT kurucularından Nasuh Mahruki geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Eşini cezaevinde ziyaret ettikten sonra Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mine Mahruki, çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafa da yer verdi. Mine Mahruki şunları yazdı:

"Öncelikle Nasuh Mahruki'nin eşi, Bilge ve Barlas'ın annesi olarak tüm ailem adına bizlere verdiğiniz büyük destek için minnettarlığımı iletmek istiyorum. Bu zorlu süreçte bizleri arayan, ziyarete gelen, iyi dileklerini ve dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürler. Sizlerin sayesinde kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Tüm yaşamı boyunca insanı yaşatmayı her şeyin önüne koymuş olan Nasuh'un bu süreci sizlerin desteğiyle daha kolay atlatacağına inanıyorum.

"Suç teşkil edecek hiçbir niyet, eylem ve söyleminin olmadığını, yargıya olan güvenini korumaya devam ettiğini dile getirdi"

Canım eşim Nasuh ile haftada bir saat kapalı görüşümüz ve telefonla 10 dakika konuşma hakkımız var. Bizim gibi birlikte çalışan, birlikte sosyalleşen ve gün boyu neredeyse hiç ayrılmayan bir aile için çok zor bir süreç. Yaptığımız ilk görüşmede sizlerin desteğini, ilgisini, selamını ilettim. Nasuh kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Yaşanılanların bir süreç olduğunu; motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. Suç teşkil edecek hiçbir niyet, eylem ve söyleminin olmadığını, yargıya olan güvenini korumaya devam ettiğini dile getirdi.

Sizler yıllardır kişisel tecrübelerinizle Nasuh'un nasıl biri olduğuna yakından tanıksınız. Hayatını toplumsal dayanışma, gönüllülük, hoşgörüye adamış, ülkemize ve insanımıza değer katma amacıyla çalışan bu cesur ve iyi yürekli insanı, şu an yaşadıklarımızla yan yana getiremediğinize eminim. Vatanını, bayrağını herkesten ve her şeyden önde tutan sevgili eşimle ve yaptıklarıyla ben ve çocuklarım da gurur duyuyoruz.

"Nasuh Mahruki hepimizle en kısa zamanda tekrar buluşacak"

Bizleri tanıyan ve tanımayan herkesten gelen destek bizlere güç katıyor ve adaletin tecelli edeceğine olan inancımızı pekiştiriyor. İnanıyorum ki, ülkenin en umutsuz ve acılı zamanlarında, umudun ve vicdanın yüzü olmuş Nasuh Mahruki hepimizle en kısa zamanda tekrar buluşacak. Onunla ve yaptıklarıyla gurur duyan biz, Nasuh'umuzu gururla, umutla ve inançla bekleyeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz, iyi ki varsınız."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Fıstıklı Sarmaya zam geldi
img

Telefonundaki uygulama sayesinde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
img

Ankara'da operasyon! Çok sayıda emniyet mensubu için gözaltı kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.