Nasuh Mahruki'nin Eşi, Destek Mesajı İle Kamuoyuna Seslendi

(İSTANBUL)- YSK'yı eleştirdiği paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan AKUT kurucularından Nasuh Mahruki'yi cezaevinde ziyaret eden eşi Mine Mahruki, eşinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Nasuh kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Yargıya olan güvenini korumaya devam ettiğini dile getirdi. Vatanını, bayrağını herkesten ve her şeyden önde tutan sevgili eşimle ve yaptıklarıyla ben ve çocuklarım da gurur duyuyoruz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştiren ve hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan ünlü dağcı, yazar, AKUT kurucularından Nasuh Mahruki geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Eşini cezaevinde ziyaret ettikten sonra Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mine Mahruki, çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafa da yer verdi. Mine Mahruki şunları yazdı:

"Öncelikle Nasuh Mahruki'nin eşi, Bilge ve Barlas'ın annesi olarak tüm ailem adına bizlere verdiğiniz büyük destek için minnettarlığımı iletmek istiyorum. Bu zorlu süreçte bizleri arayan, ziyarete gelen, iyi dileklerini ve dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürler. Sizlerin sayesinde kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Tüm yaşamı boyunca insanı yaşatmayı her şeyin önüne koymuş olan Nasuh'un bu süreci sizlerin desteğiyle daha kolay atlatacağına inanıyorum.

"Suç teşkil edecek hiçbir niyet, eylem ve söyleminin olmadığını, yargıya olan güvenini korumaya devam ettiğini dile getirdi"

Canım eşim Nasuh ile haftada bir saat kapalı görüşümüz ve telefonla 10 dakika konuşma hakkımız var. Bizim gibi birlikte çalışan, birlikte sosyalleşen ve gün boyu neredeyse hiç ayrılmayan bir aile için çok zor bir süreç. Yaptığımız ilk görüşmede sizlerin desteğini, ilgisini, selamını ilettim. Nasuh kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Yaşanılanların bir süreç olduğunu; motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. Suç teşkil edecek hiçbir niyet, eylem ve söyleminin olmadığını, yargıya olan güvenini korumaya devam ettiğini dile getirdi.

Sizler yıllardır kişisel tecrübelerinizle Nasuh'un nasıl biri olduğuna yakından tanıksınız. Hayatını toplumsal dayanışma, gönüllülük, hoşgörüye adamış, ülkemize ve insanımıza değer katma amacıyla çalışan bu cesur ve iyi yürekli insanı, şu an yaşadıklarımızla yan yana getiremediğinize eminim. Vatanını, bayrağını herkesten ve her şeyden önde tutan sevgili eşimle ve yaptıklarıyla ben ve çocuklarım da gurur duyuyoruz.

"Nasuh Mahruki hepimizle en kısa zamanda tekrar buluşacak"

Bizleri tanıyan ve tanımayan herkesten gelen destek bizlere güç katıyor ve adaletin tecelli edeceğine olan inancımızı pekiştiriyor. İnanıyorum ki, ülkenin en umutsuz ve acılı zamanlarında, umudun ve vicdanın yüzü olmuş Nasuh Mahruki hepimizle en kısa zamanda tekrar buluşacak. Onunla ve yaptıklarıyla gurur duyan biz, Nasuh'umuzu gururla, umutla ve inançla bekleyeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz, iyi ki varsınız."