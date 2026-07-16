Nasuh Mahruki Hakkında 15 Temmuz Paylaşımı Nedeniyle Gözaltı Kararı

(İSTANBUL) Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir paylaşımı gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltı gözaltı kararı verildi.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'yle ilgili 15 Temmuz darbe girişiminin rejim değişikliği hedefleyen kontrollü bir darbe girişimi olduğu yönündeki iddiaya ilişkin bir paylaşımı gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya ilişkin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Bir sosyal medya platformunda Nasuh Mahruki isimli kullanıcı tarafından, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yapılan paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır... @nasuhmahruki isimli/rumuzlu X hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili mesnetsiz iddialarda bulunan Ali Nasuh MAHRUKİ hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5237 Sayılı Türk Ceza Kanun'un 216 maddesindeki Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan gözaltına alınması talimat verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MAHRUKİ DAHA ÖNCE DE BENZERİ BİR SORUŞTURMA NEDENİYLE BİR SÜRE TUTUKLU KALMIŞTI

Muhruki, yine bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca açılan soruşturma nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla 20 Kasım 2024'te tutuklanmıştı. Mahruki daha sonra tahliye edilmişti. Bir süre sonra 15. Asliye Ceza Mahkemesi, Mahruki'ye 11 ay 20 gün hapis cezası vermiş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Kaynak: ANKA