Nasipse Olur 2, 28 Kasım'da Vizyona Girmeye Hazırlanıyor

Greenart-Vahdet Erdoğan yapımcılığıyla 2020'de vizyona giren filmin devamı "Nasipse Olur 2", 28 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

Boyabat'ta başlayan aşk hikayesi, serinin ikinci filminde Boyabat ve İstanbul'da devam ediyor.

Genel yönetmenliğini Özgür Bakar'ın, yönetmenliğini Ufuk Cebeci'nin üstlendiği filmin başrolünü Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer paylaşıyor.

Filmde Ömer Kurt, Aşkım Kapışmak, Barış Başar, Hakan Bulut, Sefa Yıldırım, Billur Yılmaz ve Şiva Behrouzfar da rol alıyor.

Senaryosunu Barış Başar'ın kaleme aldığı filmin afiş çekiminde AA muhabirine açıklama yapan Algı Eke, uzun aradan sonra ikinci filmin çekildiğini belirterek, "6 sene sonra ikincisini çekiyoruz. Tabii 6 sene içerisinde aynı ekibin tekrar bir araya gelmesi ve birinci filmin başarılı olmasının getirdiği mutlulukla ikinci filmi çektik. Hepimiz çok güzel, güvenli ve huzurlu bir ortamda çalıştık." ifadelerini kullandı.

Eke, 6 sene sonra Günfer ve Burak karakterlerinin gelişimini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Filmi bitirdikten sonra da içime sinen bir devam filmi oldu. Devam filmleri genellikle 'ilki kadar güzel olmazsa' gibi endişeler taşır. Şu an o endişeyi taşımıyorum. İkincisi de aynı şekilde içime sindi. İnşallah karşılığını gişede de seyircide de bulur diye düşünüyorum." dedi.

Filmdeki rol arkadaşlarına da değinen Eke, "Nur Sürer benim çocukluğumdan, 'Uçurtmayı Vurmasınlar'dan beri hayran olduğum bir aktris. Onunla çalışmak zaten çok mutluluk verici. Burak (Sevinç) aynı zamanda benim 20 senelik arkadaşım. Birlikte büyüdük neredeyse. Onunla partner olmak da bir o kadar keyifli. Onun dışında diğer oyuncu arkadaşlarımın da herkesin kastı çok iyi. İnşallah emeklerimiz karşılığını bulur." görüşünü paylaştı.

Serinin ilk filmi Nasipse Olur'da Boyabat'ın en zengin ailesinin hanım ağası olan Neriman yüzünden başlayan sevgili oyunu gerçeğe dönüşünce Günfer ve Gökhan mutlu sona ulaşmıştı. Nasipse Olur 2'de ise evlenince hikayenin mutlu sonla bitmediği, aksine gerçek hayatın yeni başladığı anlatılıyor.