NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu En Uzak Galaksileri Keşfetti

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar keşfedilmiş en uzak galaksileri gözlemledi. Galaksiler, 3,5 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Söz konusu uzay keşfi olduğunda her yaştan insanın ilgisini çekmek mümkün. Bununla birlikte bilim insanlarının uzay keşfi için çalışmaları devam ediyor. Son olarak NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, yeni görüntüler ve detaylar sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de bugüne kadar keşfedilmiş en uzak galaksilerin keşfedilmiş olması.

Galaksiler, 3,5 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor!

James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar birçok başarıya imza atmasıyla gündeme geldi. Öte yandan uzay teleskobunun yakaladığı görüntüler de fazlasıyla dikkat çekti. Teleskop son olarak şu ana dek gözlemlenen en uzak galaksileri gözlemledi.

NASA'nın James Webb Teleskobu, hassas mercekleriyle şu ana dek gözlemlenen ikinci ve dördüncü en uzak galaksileri gözlemlemeyi başardı. Penn State'te yer alan astronomlar, 3,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki Pandora yıldız kümesinin ardındaki cisimler için bu teleskobun becerilerini kullandı.

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Çalışmanın sonundaysa "UNCOVER-z12¨ ve UNCOVER-z13" adlı ikinci ve dördüncü galaksiler görüntülendi. Çalışmalarını sürdüren araştırmacı Bingjie Wang bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. "Erken dönem evren hakkında çok az şey biliyoruz. O dönem hakkında bilgi almanın ve erken dönem galaksi oluşumları ve gelişmesi hakkındaki teorilerimizi test etmenin tek yolu bu çok uzaktaki galaksileri kullanmak."

Galaksilerin görünüşlerine baktığımızda diğer galaksilerden farklı olduğunu belirtmek mümkün. Bunun sebebi de farklı biçimde meydana gelmeleri. Benzer şekilde yüksek kırmızıya kaymalarda görülen diğer galaksilerin sadece birkaç yüz ışık yılı genişlikteki noktlar halinde görünüyorlar.

Galaksiler, büyük patlamadan sadece 300 ila 400 milyon yıl sonra oluştu. Ayrıca ışıklarını insanların görmediği ama James Webb'in "Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam)" ve "Yakın Kızılötesi Spektrometresi (NIRSPec)" aracılığı ile saptanan dalga boylarına yaydılar.

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