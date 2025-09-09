NASA, Mars Keşifleri İçin Yıl Boyunca Simülasyon Görevi Gerçekleştirecek

LOS ANGELES, 9 Eylül (Xinhua) -- NASA'nın gelecekteki Mars keşiflerine hazırlık amacıyla yürüteceği görev simülasyonu kapsamında dört gönüllü, bir yıl boyunca Teksas eyaletinin Houston kentindeki NASA Johnson Uzay Merkezi'nde üç boyutlu baskı teknolojisi kullanılarak üretilmiş yaşam alanında kalacak.

NASA'dan pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu dört gönüllünün Ross Elder, Ellen Ellis, Matthew Montgomery ve James Spicer olduğu belirtildi. Gönüllülerin 19 Ekim'de üç boyutlu baskı teknolojisi kullanılarak üretilmiş Mars Dune Alpha diye adlandırılan 158 metrekare büyüklüğündeki yaşam alanına gireceği ve 378 günlük görevin 31 Ekim 2026'da sona ereceği ifade edildi.

Simülasyon sırasında sınırlı kaynaklar, ekipman arızaları, iletişim gecikmeleri, izolasyon ve sınırlı alanlarda kalma gibi gerçekçi zorlukların üstesinden gelmek zorunda kalacak olan mürettebat, simüle edilmiş yoğun araç dışı faaliyetlerle de karşı karşıya kalacak. Bu senaryolar, NASA'nın riskleri değerlendirerek uzun süreli uzay keşifleri için stratejiler geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlandı.

Katılımcılar, simüle edilmiş Mars yürüyüşleri, sebze yetiştirme, robotik operasyonlar ve hem Mars hem de derin uzay keşifleri için tasarlanmış teknolojilerin test edilmesi gibi konularda bilimsel araştırmalar ve operasyonel görevler gerçekleştirecek. Görevler sırasında test edilecek ekipmanlar arasında içme suyu dağıtıcısı ve teşhis amaçlı tıbbi cihazlar bulunuyor.

NASA'nın Mürettebat Sağlığı ve Performansının Keşfi Analog programı kapsamında yürütülen proje, gelecekteki Mars görevleri öncesinde insan sağlığı ve performansına ilişkin belirli faktörleri değerlendirmek üzere üç boyutlu baskı teknolojisi kullanılarak üretilmiş yaşam alanında gerçekleştirilecek.