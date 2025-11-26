Haberler

NASA, Antarktika Ozon Deliğinin İyileşme Eğilimini Sürdürüyor

Güncelleme:
NASA, Antarktika üzerindeki ozon deliğinin bu yıl ölçülen boyutunun 1992'den beri kaydedilen en küçük 5. seviye olduğunu açıkladı ve ozon tabakasını incelten kimyasallara getirilen kontrol önlemlerinin bu durumu desteklediğini belirtti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Antarktika üzerindeki ozon deliğinin iyileşme eğilimini sürdürdüğünü ve bu yıl ölçülen boyutunun 1992'den bu yana kaydedilen en küçük 5. seviyede olduğunu bildirdi.

NASA'nın internet sitesinden, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile yapılan ortak açıklamada, Antarktika üzerindeki ozon tabakası deliğine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bu yüzyılın sonlarına doğru iyileşecek şekilde eğilim göstermeye devam eden ozon deliğinin 2025'te ölçülen büyüklüğünün önceki yıllara kıyasla küçük olduğu belirtildi.

Ozon deliğinin bu yıl kaydedilen boyutunun 1992'den bu yana en küçük 5. seviyede gözlemlendiği ifade edildi.

Yıl içerisinde ozon tabakasının en çok inceldiği 7 Eylül-13 Ekim arası dönemde deliğin bir günde ulaştığı en büyük genişliğin yaklaşık 23 milyon kilometre kare olduğu aktarıldı.

Öte yandan, bunun, 2006'da kayıtlara geçen ve 26 milyon kilometre kareye ulaşan en büyük genişliğinden yaklaşık yüzde 30 daha küçük olduğu vurgulandı.

NASA ve NOAA'dan araştırmacılar, bu yıl uluslararası anlaşmalarla ozon tabakasını incelten kimyasallara getirilen kontrollerin, ozon deliğinin iyileşmesine yardımcı olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
