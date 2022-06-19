NASA açıkladı: Her şeyi yutan bir kara delik bulundu!

NASA, kara deliği uzayda belirli ölçüdeki maddenin kendi içine doğru çöktüğü bir bölge olarak tanımlıyor. Bu bölgedeki yer çekiminin yüksek olması, ışık da dahil hiçbir şeyin kaçmasına imkan tanımıyor. Son olarak gök bilimciler, Samanyolu'nda tek başına dolaşan bir kara delik olabileceğini belirtti.

Son keşfedilen kara delik, 500 kat daha büyük

Bilim insanları, tüm Güneş sisteminin ufkunun arkasına sığabileceği kadar büyük bir kara delik bulduklarını söyledi. Ayrıca deliğin etrafındaki ışık halesinin Samanyolu Galaksi'sinin ışığından 7 bin kat daha parlak olduğunu belirttiler.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılara göre kara delik, evrenden büyük ısırıklar alıyor. İki astronomik araştırma ekibi, galaksimizde delik gibi yer alan şeyi bulmak için Hubble Uzay Teleskobu verilerini kullandı. Çalışmanın baş araştırmacısı olan Dr. Christopher Onken, konuyla ilgili açıklama yaptı.

İnsanlar yaklaşık 60 yıldır bu tür keşifler yapmaya çalışıyor, ama bu kara delik büyük ihtimalle Samanyolu'na çok yakın olduğu için fark edilmemiş olabilir. Zira Samanyolu'nda o kadar çok yıldız var ki tespit ettiğiniz tüm maddelerin takibini yapabilmek kolay olmuyor.

Uzayda ölürsek bedenimize ne olur?

Bu keşif birçok açıdan önemli yere sahip. Keşif, araştırmacıların, galaksimizde bu nesnelerden kaç tane olabileceğini ve ne kadar uzakta olabileceğini tespit edecek. Son keşif, Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A* adı verilen deliğe kıyasla 500 kat daha büyük. Ayrıca, Dünya'dan 26 bin ışık yılı mesafedeki Sagittarius A* Güneş'in neredeyse 4 milyon katı kütleye sahip.

Gök bilimciler, Samanyolu'nun 100 milyar yıldızına dayanarak, galaksimizde 100 milyon kara delik olabileceğini tahmin ediyor. Kara delikler, bazı büyük yıldızların patlamasıyla ortaya çıkabiliyor. Bunun sonucunda bazı delikler ise Güneş'in milyonlarca kat ağırlığına ulaşıyor.

Galaksilerin merkezindeki bu deliklerin tam olarak nasıl oluştuğuna dair ise net bir bilgi yok. Ancak, bilim insanları bu keşiflerin gezegenin geleceği konusunda fazlasıyla yardımcı olacağını belirtiyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bilim insanları kara delik keşfi sonuçları nasıl olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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