Narlıdere'nin Asırlık Çınarları Vatandaşlık Görevlerini Yaptı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde İzmir’de kayıtlı 3 milyon 444 bin 651 seçmen oyunu kullanıyor. Katılımın çok yüksek olduğu Narlıdere’de de genç yaşlı demeden herkes sandığa koşuyor. 93 yaşındaki Lütfiye Kaya da seçmen kaydının bulunduğu okula gelerek oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde İzmir'de kayıtlı 3 milyon 444 bin 651 seçmen oyunu kullanıyor. Katılımın çok yüksek olduğu Narlıdere'de de genç yaşlı demeden herkes sandığa koşuyor. 93 yaşındaki Lütfiye Kaya da seçmen kaydının bulunduğu okula gelerek oyunu kullandı.

Narlıdere'nin Huzur Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Lütfiye Kaya da seçmen kaydının olduğu Arkas Lisesi'ne gelerek 1066 nolu sandıkta oyunu kullandı. Asırlık çınar Lütfiye Kaya, Cumhurbaşkanı seçiminde verdiği oyu zarfa koyarak önce sandığa attı, sonra sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerini iletti. Seçim maratonunun sakin geçtiği Narlıdere'de engelli vatandaş da yurttaşlık görevini yerine getirmek sandık başına gelerek oyunu kullanıyor. Ayrıca, engelli ve hasta seçmenler için kurulan seyyar sandıklar kapı kapı dolaşmaya devam ediyor.