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Dorukhan Büyükışık Soruşturmasında Son Firari Şüpheli de Yakalandı

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan son firari şüpheli İbrahim K., Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. Böylece olayla ilgili 26 şüphelinin tamamı gözaltına alınmış oldu.

(İZMİR ) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan son firari şüpheli İbrahim K. de Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dorukhan Büyükışık'ın 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki Bulut Orman Evleri İnşaatı mevkisinde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçlarından oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele alarak soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturma kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda daha sonra yakalanan şüphelilerle birlikte dosyada yakalanan şüpheli sayısı 25'e ulaştı.

Gözaltına alınan 25 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken aranan son firari şüpheli İbrahim K.'nin de Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandığı öğrenildi. İbrahim K. olay tarihinde inşaat şantiyesinde gece bekçisi olarak çalışıyordu.

Böylece olayla ilgili toplam 26 şüphelinin tamamının yakalandığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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