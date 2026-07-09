Haberler

Jardi, 3'üncü kez Türkiye'nin en başarılı görev köpeği seçildi

Jardi, 3'üncü kez Türkiye'nin en başarılı görev köpeği seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye’de görev yapan narkotik arama köpeği Jardi, haziran ayında 12 başarılı operasyona katılarak 81 il arasında 'Ayın En Başarılı Görev Köpeği' seçildi. 2026 yılında üçüncü kez bu ünvanı kazanan Jardi, Vali Serdengeçti tarafından tebrik edildi.

OSMANİYE'de haziran ayında başarılı operasyonlara katılan 'Jardi', 81 ildeki narkotik köpekleri arasında 'Ayın En Başarılı Görev Köpeği' seçildi. Jardi, bu başarıyla 2026 yılında üçüncü kez Türkiye'nin en başarılı görev köpeği ünvanını kazandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 1-30 Haziran tarihleri arasında Jardi ile 11 planlı operasyon ve 1 risk analizi çalışması olmak üzere toplam 12 başarılı ele geçirme gerçekleştirildi. Elde edilen başarı sonucunda Jardi, 81 ilde görev yapan narkotik köpekleri arasında haziran ayının en başarılı görev köpeği seçildi. Böylece Jardi, 2026 yılı içerisinde ocak, nisan ve haziran aylarında olmak üzere toplam 3 kez 'Ayın En Başarılı Görev Köpeği' ünvanına layık görüldü.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir patinin izi, güzide şehrimizin huzuruna uzanıyor. 1 yıl içinde 3 kez Türkiye'nin en başarılı narkotik madde arama köpeği seçilmek; disiplinin, güçlü bağın ve sahadaki kararlılığın eseridir. Jardi'yi ve onu bu başarıya taşıyan Osmaniye Emniyetimizin kıymetli personelini tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu yine karıştı: İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak

Avrupa'da taşlar yerinden oynayacak! Karar zirve sonrası açıklandı
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralandı: 5 gözaltı

Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralı
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi