Üye Girişi
Haberler

Narin Güran'ın Katil Zannı Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran, katil zanlılarına karşı olan görüşlerini açıkladı. Ferit Kaya ile yaptığı konuşmada, akrabalık ilişkilerine rağmen adaletin sağlanmasında kararlı olduğunu belirtti.

Narin'in babası Arif Güran: Dayı- yeğen olmuş, hepsi akraba bile olsa bu işten vazgeçmem (2)

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki ziyaretinin ardından iş insanı Ferit Kaya ile Narin'in babası Arif Güran arasındaki görüşme, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaya ile sohbet eden Baba Arif Güran, "Akraba olmuş, dayı- yeğen olmuş. Akraba olduğu zaman diyor 'Dayımdır, yeğenimizdir.' Hepsi akraba bile olsa ben vazgeçmem. Bunu herkes de biliyor. Kimin parmağı bu işte, kimin parmağı varsa da devlet delillerle çıkardıktan sonra. Ciğersiz oldukları için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar" dedi.

'AĞABEY, O ÇOCUĞUN YERİ MEZAR DEĞİL, YERİ ŞU ANDA OKUL'

Kaya ise Narin'in yerinin okul olduğunu belirterek, "Ağabey, o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri şu anda okul. Böyle bir şey yok. 8 yaşındaki bir çocuk" diye konuştu.

'O NAMUSSUZLUK YAPTI, ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ, BU SÜREÇTE BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZI OKULDAN ETTİ'

Yanında bulunan Narin'in amcası Erhan Güran ise "20 nüfuslu bir yer, 90- 100 nüfusluk değil. Onların da hepsi akraba. Kendi aralarında toplantı yapıyorlar, şey yapıyorlar ki. O namussuzluk yaptı, çocuğu öldürdü, bu süreçte bütün çocuklarımızı okuldan etti. Kimse okula gitmiyor. İşte biz böyle bir toplumuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narin Güran Ferit Kaya Politika 3-sayfa Bağlar Güncel Baba Suç

Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi

Bugüne kadar herkesten gizlenen delil ilk kez ortaya çıktı

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
Konu: Narin cinayeti! Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link!
title