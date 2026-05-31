Narin Güran'ın babası Arif Güran İstanbul'da açıklama yaptı; Ahmet Minguzzi'nin mezarını ziyaret etti

Vehbi DEMİR / –DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran, İstanbul'da basın açıklaması yaptı. Güran ailesi, Şişhane'deki açıklamanın ardından Matia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'de bulunan mezarını ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 19 gün süren arama çalışmalarının ardından dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Baba Arif Güran ve diğer aile üyeleri de bugün Şişhane'de basın açıklaması yaptı.

'HAKİKAT ORTAYA ÇIKANA KADAR MEYDANLARDA OLACAĞIZ'

Baba Arif Güran, "Bir buçuk yıldan fazladır Diyarbakır'da zulüm var diyoruz ve sesimiz kimseye ulaşmıyor. Bizi kimse duymuyor, duymak istemiyor. Ama biz her gün meydanlarda olacağız. Bu zulüm bitene kadar, hakikat ortaya çıkana kadar yalan ve sahte raporlara karşı mücadele edeceğiz. Bu zulüm ne zaman bitecek? Eğer üç savcı yanlış bir soruşturmanın peşindeyse, biz vatandaş olarak ne yapabiliriz? Bugün arabada DNA var dedikleri araç hiçbir zaman Van'a gitmedi, köydeydi. Yalanlarla bu dosya bu hale getirildi. Ben buradan savcıya sesleniyorum: Eğer benim ailem suçluysa, saat 11.15'te beni adliyeye davet ettin. 'Bu olayı Salim yapmış. Salim, Narin'i öldürmüş, arabada DNA var, direksiyonda DNA var. Aileni al ve buradan git' diye tembihte bulundun. Nerede DNA var? Karakolda benim ailemi karşıma getirdiler. Dediler ki, 'Sen Enes'e söyle, Narin'i sen öldürdün.' Bu sözleri bana bile söylettiler. Benim oğlum orada kafasını duvara vurdu: 'Beni öldürün ama bana öyle bir şey söyleme baba' dedi. Ben ilk günden beri dedim ki, kim Narin'e zarar verdiyse onu kendi ellerimle parçalardım. Diyorlar ki, 'Nevzat'ı neden öldürmediniz?' Nevzat tespit edildiğinde bütün aile bireyleri nezaretteydi, işkence altındaydı. Hiçbir aile üyesi dışarıda değildi. Bu zulüm nereye kadar sürecek? Bu durumu kim görecek? Sessiz kalmayın. Hiç kimse için değil, sadece Narin için yapın" dedi.

MATİA AHMET MİNGUZZİ'NİN MEZARINA ZİYARET

Arif Güran ve aile üyeleri, Şişhane'de düzenlenen basın açıklamasının ardından, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Matia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'de bulunan mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında mezarlıkta hazır bulunan Yasemin Minguzzi'nin rahatsızlanarak evine dönmek zorunda kaldığı öğrenildi. Minguzzi ve Güran aile üyeleri, mezar başında dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı