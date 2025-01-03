Narin Güran'ın Adı İzmir'de Bir Parkta Yaşatılacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin, İzmir'in Balçova ilçesindeki bir parka verilmesi kararlaştırıldı.

Balçova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Onur Yiğit başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının birinci oturumunda Narin Güran'ın adının ilçedeki bir parkta yaşatılması hakkında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Ümit Uslusoy, "Türkiye'nin kanayan yarası bir konuya bu şekilde yaklaşım gösterilmesi bizce çok uygundur." ifadesini kullandı.

CHP Grup Sözcüsü Korcan Uçman da "Narin kızımızın adının Balçova'mızda bir parkta yaşatılması, üzüntümüzü hafifletecektir. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Narin Güran'ın isminin oybirliğiyle Bora Sokağı'ndaki parka verilmesi kararlaştırıldı.