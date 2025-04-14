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Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğa ilişkin açılan davanın duruşması başladı. Kimlik tespiti sonrası sanıkların savunmaları alınıyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına başlanıldı. Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı

SANIKLAR DİYARBAKIR ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı

SAVUNMALARIN ALINMASINA BAŞLANDI

Kapalı görülen davanın ilk duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmalarının alınmasına başlandı.

DURUŞMA BASINA KAPALI OLARAK GERÇEKLEŞİYOR

Sanıkların bazılarının yaşlarının küçük olması nedeniyle duruşma, basına ve dışarıdan izleyicilere kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Duruşmayı yalnızca avukatlar ile birinci dereceden aile yakınları izleyebiliyor.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti. Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Kaynak: İHA, AA

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Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ülkemize ve tüm dünyaya adalet ancak İslami hukuk sistemi ile gelir. 100 yıldır batılıların hukuk sistemi hiçbir açıdanülkemize huzur getirmedi. zira, toplumun değerlerine, kültürel kodlarına aykırı, caydırıcılıktan uzak bir sistem. bunu söyleyince islamcı olmuyoruz, ideoloji pazarlamıyoruz. sadece gerçekleri söylüyoruz. hergün gündüz kuşağı programlarında ve medyada okuduğumuz felaket haberlerinin pek çoğu çarpık hukuk sistemi nedeniyledir.

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Haber YorumlarıNetherill:

bu ülkede böyle olaylara idam gelmedikçe her birilerinin canı yanacak. bizimde yüreğimiz sızlayacak...

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Haber YorumlarıFerhat:

Ne uğraştınız mahkeme mahkeme.. Devletin vaktini boşuna çar çur etmeyin.. Verin hepsine müebbet geçin..

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

islami hukuk sistemi çare olur derken ezberden demiyoruz: nisa 135. ayete bakın, adalet budur der her vicdan sahibi: ''Ey İnananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhlerine de olsa, Allah için şahit olarak adaleti gözetin; ister zengin, ister fakir olsun, (kayırma yapmayın)Allah onlara daha yakındır. Adaletinizde heveslere uymayın. (NİSA 135)işte adalet bu anlayışla olur

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Haber Yorumlarıoturan:

hepsine müebbet verilmeli ders olsun. mahkemeyle hakimle tüm ülkeykle dalga geçtiler.

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Haber YorumlarıKartal Bey:

Haksızmıyım denen şahıs,Devlet memuruyum diyorsun bütün gün burada vakit geçirip yorum yapıyorsun işini yap bedavadan maaş alma haramdır

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Haber YorumlarıRealist:

O köy için yıkım ve yakım kararı çıkarılmalı...

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