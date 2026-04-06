Narin Güran Cinayeti Davası… Nevzat Bahtiyar'ın Yeniden Yargılandığı Davada Gerginlik

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti ile ilgili yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasında Güran ailesi mensuplarının tepkileri nedeniyle gerginlik yaşandı. Mahkeme başkanı, gerginliğin artması üzerine çok sayıda kişiyi salondan çıkardı.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın, hakkındaki hükmün bozulması üzerine yeniden yargılandığı davada yaptığı savunmaya Güran ailesi mensupları tepki gösterdi. Gerginlik üzerine mahkeme başkanının talimatıyla çok sayıda kişi salondan çıkarıldı.

Narin Güran cinayeti davasında, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ancak hakkındaki hüküm Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar'ın yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Sanık Bahtiyar, tutuklu bulunduğu cezaevinden yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Duruşmada Bahtiyar'ın savunmasına Güran ailesi mensupları tepki gösterince gerginlik yaşandı. Uyarılarına rağmen tepkilerin sürmesi üzerine mahkeme başkanı, düzeni bozan kişilerin salondan çıkarılması talimatı verdi.

Duruşmaya devam ediliyor.

Kaynak: ANKA
