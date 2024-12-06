Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
Narin Güran cinayetinde önemli bir delile ulaşılmış, küçük kızın cesedi üzerinde yapılan incelemelerde avuç içinde ve şortunda kalan saç ile kıl parçaları bulunmuş, örnekler anne ve ağabeye ait çıkmıştı. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen cinayet davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Davada savcı mütalaasını açıklarken, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
CESETTE BULUNAN KILLAR ANNE VE AĞABEYE AİT ÇIKTI
Narin'in cesedi dere kenarında bulununca, ayrıntılı delil incelemesi yapılmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu, ceset üzerindeki incelemesi sırasında muhtelif kıl parçaları bulmuştu. Köklü olduğu belirtilen kıllar, "Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örnekleri. Köksüz kıl olduğu tespit edilen örnekler: Atlet üzerinden alınan kıl örneği, şort üzerinden alınan kıl örneği." olarak sıralanmıştı. Yapılan incelemelerde, örneklerin anne Yüksel ve ağabey Enes'le uyuştuğu ortaya çıkmıştı.