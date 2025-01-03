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Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu. Avukatlar Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATLARI HAREKETE GEÇTİ

Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

DİLEKÇEYİ MAHKEMEYE SUNDULAR

Avukat Ataş, dilekçesinde şunları kaydetti; "Delillerin toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması, kaçma şüphesine dair dosya içerisinde somut delil olmaması, suçun katalog suçlar arasında yer almaması, infaz yasası dikkate alındığında tutuklama tedbirinin cezalandırma mahiyetinde olması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olması, kişi güvenliği konusunda emniyet tarafından gerekli tüm önlemlerin alınmış olduğu dikkate alındığında müvekkilin tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın hatalı olduğunu beyan ederiz.

"MÜVEKKİLİMİZİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMESİNE TALEP EDERİZ"

İtirazlarımızın kabulüne, tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın kaldırılmasına, CMK'nin 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz." Tutukluluğa itiraz eden avukat Eryılmaz'ın dilekçesinde de "müvekkilin mevcut infaz rejimine göre çekeceği ceza miktarının açık olduğu" aktarılarak, tahliye talep edildi.

Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Güncel
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıAlaeddin Genç:

Nevzat Bahtiyar ı çağırıp Narinin Naaşını gömmesini istediler,Olayın aslında Nevzat Bahtiyarla alakası yok,adamı tehdit etmişler,aileni ve seni böyle yaparız diye,oda korkudan kabul etmiş.Ceza almamalı bencede

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Haber YorumlarıFurkan inci:

bu ülkede bir öldürülen cocuk narinde benimmi haberim yok

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Haber YorumlarıTheC:

Bence de Nevzat'ın olayla bir alakası yok köy ağasının dediğini yapmazsan o sana her kötülüğü yapabilir zorla yaptırmışlar garibana utanmazlar o köyü komple kapatın.

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Haber Yorumlarıİrfan Karlıdağ:

bence abisi yaptı. Şerefsiz amca ve annede saklıyor

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Haber YorumlarıBaba Can:

Eğer Nevzat suçlu değilse bu da ispatlandıya bi de adama cinayeti yüklüyorlarsa adamı hemen serbest bırakılmalı bunu en iyi mahkeme bilir

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Haber Yorumlarıosman taşçı:

sadece dileğim nevzatın yaptığı nevzatı savunan avukatların başına gelsin

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Haber YorumlarıMengele:

Ölüyü saklamak sucluyu korumak bir suctur ne zaman sucsuz olurdu ilk defa ölüyü alinca hayir ben alamam hemen jandsrmayi ariyacakti iste o zaman tutuklanmazdi bile delilleri ortadan kaldirmak ta eklenirse TCK göre en azv12 yil hapis cezasi var bz nasil avukatki serbest kalmasini isteyecek savci salak degil yani

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Avukatlar, haklı haksız ortaya çıksın diye çalışmıyor ki? Avukatlar para karşılığı suçluyu suçsuzmuş gibi göstermek için çalışıyor... Avukat olacağıma inşaat ta amele olurum daha iyi..

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

YENİDOĞAN ÇETESİNDE BAĞLANTILARINDAN HABERLER BİTTİ Mİ

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

gassal dizisinde ölürsem beni kim gömecek diyolar nevzat bahtiyar çıkıyor o gömer nasıl olsa

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