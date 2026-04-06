Narin Güran Cinayeti Davası… Nevzat Bahtiyar'ın Yeniden Yargılandığı Dava, 16 Nisan 2026'ya Bırakıldı

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Narin Güran cinayeti tutuklu sanıklarından Nevzat Bahtiyar'ın, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı dava, 16 Nisan 2026'ya bırakıldı.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar, Yargıtay'ın, eyleminin "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamına girdiği gerekçesiyle hükmü bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Sabah saatlerinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya, Nevzat Bahtiyar, tutuklu bulunduğu Adana'daki cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. Bahtiyar'ın avukatları ve Güran ailesinin avukatları ile yakınlarının katıldığı duruşmanın öğleden sonraki bölümü, savcının mütalaasını sunmasıyla devam edildi.

Mütalaasında, Nevzat Bahtiyar'ın, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep eden savcı, iddianamede de Nevzat Bahtiyar için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

Duruşma savcısının mütalaasının ardından taraf avukatlar söz aldı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

Güran ailesinin avukatlarının ise reddi hakim talepleri ise reddedildi. Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, karar duruşmasının 16 Nisan'da görülmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA