Napolitango Konseri Ankara'da Müzikseverlerle Buluştu

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CSO Ada Ankara'da gerçekleşen 'Napolitango' konserinde tenor Aykut Yılmaz, Napolitan ve tango şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Seyircilerin aktif katılımıyla unutulmaz bir müzik deneyimi sunuldu.

Napolitan ve tango şarkılarından oluşan "Napolitango" konseri, başkentli müzikseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da sahne alan tenor Aykut Yılmaz, dünya sanat mirasının en kıymetli eserleri arasında yer alan Napolitanlar ile yabancı ve yerli tangoları, sanatseverlerle buluşturdu.

İnteraktif yapısıyla seyircilerin de şarkılara eşlik edebildiği konserde, Santa Lucia, O Sole Mio, Pecche, Funiculi Funicula gibi bilinen ve sevilen eserler seslendirildi.

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Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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