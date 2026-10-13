Nanning'deki Çin-ASEAN yapay zeka merkezi, işbirliğinde platform işlevi görüyor

Nanning'deki Çin-ASEAN yapay zeka merkezi, işbirliğinde platform işlevi görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de bulunan Çin-ASEAN yapay zeka merkezi, bölgenin ulusal yapay zeka stratejisini hayata geçirmesine platform sağlıyor. Merkez, Çin-ASEAN yapay zeka işbirliğinin derinleştirilmesine katkı sunuyor.
NANNİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de yer alan Çin-ASEAN Ülkeleri Yapay Zeka Uygulama İşbirliği Merkezi, bölgenin ulusal yapay zeka geliştirme stratejisini hayata geçirmesi ve yapay zeka alanında Çin-ASEAN işbirliğini derinleştirmesi için önemli bir platform işlevi görüyor.
Kaynak: Xinhua