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Nanning'deki Çin-ASEAN yapay zeka merkezi, işbirliğinde platform işlevi görüyor

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Nanning'deki Çin-ASEAN yapay zeka merkezi, işbirliğinde platform işlevi görüyor
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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de bulunan Çin-ASEAN yapay zeka merkezi, bölgenin ulusal yapay zeka stratejisini hayata geçirmesine platform sağlıyor. Merkez, Çin-ASEAN yapay zeka işbirliğinin derinleştirilmesine katkı sunuyor.

NANNİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de yer alan Çin-ASEAN Ülkeleri Yapay Zeka Uygulama İşbirliği Merkezi, bölgenin ulusal yapay zeka geliştirme stratejisini hayata geçirmesi ve yapay zeka alanında Çin-ASEAN işbirliğini derinleştirmesi için önemli bir platform işlevi görüyor.

Kaynak: Xinhua
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