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Albüm: Nanjing-İstanbul Şehir Medeniyeti Diyaloğu İstanbul'da Düzenlendi

Albüm: Nanjing-İstanbul Şehir Medeniyeti Diyaloğu İstanbul'da Düzenlendi
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Çin'in Nanjing kenti ile İstanbul arasındaki tarihi bağlar ve kültürel etkileşimin ele alındığı 'Nehir ve Deniz Bağlantıları, İpek Yolu Üzerindeki Yoldaşlar' temalı diyalogda, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği değerlendirildi.

İSTANBUL, 2 Temmuz (Xinhua) -- Nanjing- İstanbul Şehir Medeniyeti Diyaloğu perşembe günü "Nehir ve Deniz Bağlantıları, İpek Yolu Üzerindeki Yoldaşlar" temasıyla İstanbul'da düzenlendi. Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing ile İstanbul arasındaki tarihi bağlar ve kültürel etkileşime odaklanan diyalog kapsamında kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir şekilde yaşatılmasına yönelik ortak yaklaşımlar değerlendirildi.

Kaynak: Xinhua
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