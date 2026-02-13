Albüm: Çin'de Geleneksel Altın Varak Sanatı At Yılı Tasarımlarıyla Canlanıyor

NANJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'de altın varak; mimari yapılar, heykeller, el sanatları, gıda ve tekstil ürünlerinde dekoratif amaçlarla yaygın biçimde kullanılıyor. Jiangsu eyaletinin Nanjing kentinde geleneksel bir zanaat olan altın varak işçiliği sanatı ise uzun bir geçmişe dayanıyor. Altltının incecik yaprak haline getirilmesi için çekiçle dövül

Üretim süreci 10'dan fazla aşamadan geçen Nanjing altın varakları, saf rengi, parlaklığı, pürüzsüz yüzeyi ve son derece ince yapısıyla tanınıyor. Bu teknikte altın çekiçle dövülerek incecik bir yaprak haline getiriliyor. Nanjing'in altın varak yapım tekniği 2006 yılında Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildi.

At Yılı'nın yaklaşmasıyla birlikte Nanjing'deki üreticiler, tasarımlarında Çin zodyağındaki at motiflerine yer vermeye başladı.