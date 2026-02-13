Haberler

Albüm: Çin'de Geleneksel Altın Varak Sanatı At Yılı Tasarımlarıyla Canlanıyor

Albüm: Çin'de Geleneksel Altın Varak Sanatı At Yılı Tasarımlarıyla Canlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Nanjing kentinde geleneksel altın varak işçiliği, tarihi bir sanatı yaşatırken, yaklaşan At Yılı nedeniyle tasarımlarında at motiflerine yer verilmeye başlandı. Bu süreç, altının ince yapraklar haline getirilmesiyle gerçekleştiriliyor ve 2006 yılında ulusal kültürel miras olarak kabul edildi.

NANJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'de altın varak; mimari yapılar, heykeller, el sanatları, gıda ve tekstil ürünlerinde dekoratif amaçlarla yaygın biçimde kullanılıyor. Jiangsu eyaletinin Nanjing kentinde geleneksel bir zanaat olan altın varak işçiliği sanatı ise uzun bir geçmişe dayanıyor. Altltının incecik yaprak haline getirilmesi için çekiçle dövül

Üretim süreci 10'dan fazla aşamadan geçen Nanjing altın varakları, saf rengi, parlaklığı, pürüzsüz yüzeyi ve son derece ince yapısıyla tanınıyor. Bu teknikte altın çekiçle dövülerek incecik bir yaprak haline getiriliyor. Nanjing'in altın varak yapım tekniği 2006 yılında Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildi.

At Yılı'nın yaklaşmasıyla birlikte Nanjing'deki üreticiler, tasarımlarında Çin zodyağındaki at motiflerine yer vermeye başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Bu özel gömleklerin kime hazırlandığını tahmin edemezsiniz!
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular