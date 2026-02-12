ABD Temsilciler Meclisi üyesinden, Kongre üyelerinin açtığı Epstein belgelerinin kayda alındığı iddiası

ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace, Temsilciler Meclisi üyelerine sansürsüz bir şekilde erişime açılan Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin dosyalarda, Adalet Bakanlığının, üyelerin hangi belgeleri aradığını, açtığını ve incelediğini sistem üzerinden kayıt altına aldığını öne sürdü.

Mace, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Adalet Bakanlığının, sansürsüz şekilde Epstein belgelerinde incelemede bulunan Kongre üyelerinin açtıkları ve inceledikleri belgeleri takip ettiğini iddia eden Mace, sistemi incelemeyi başardığını ancak bu takip sistemi ve yöntemini açıklamayacağını ifade etti.

ABD Adalet Bakanlığı, Kongre üyelerinin Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında yayımlanan 3 milyondan fazla belgenin sansürsüz hallerine 9 Şubat'tan??????? itibaren erişebileceği açıklamıştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.