Namık Tan'dan KKTC'deki Pile Köyü Açıklaması: BM'nin Yolun Yapımına Engel Olması Adil ve Meşru Değil. Kktc, Hakkına ve Hukukuna Elbette Sonuna Kadar...

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Namık Tan, KKTC’de Pile köyü yolu yapımına Birleşmiş Milletler (BM) güçlerinin engel olmasıyla ilgili, “BM’nin tarafsızlığı ile bağdaşmamıştır. BM’nin yolun yapımına engel olması adil ve meşru değildir. Olay mahallindeki güvenlikten sorumlu KKTC yetkilileri de BM güçlerinin fiziki müdahalesine doğal olarak mümasil bir karşı koyuş göstermişlerdir. KKTC, böylesine haklı olduğu bir konuda, hakkına ve hukukuna elbette sonuna kadar sahip çıkacaktır. Fakat, bunu yaparken tahriklere kapılmadan, soğukkanlılık içinde hareket etmek KKTC’nin menfaatleri açısından en doğrusudur” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Namık Tan, KKTC'de Pile köyü yolu yapımına Birleşmiş Milletler (BM) güçlerinin engel olmasıyla ilgili, "BM'nin tarafsızlığı ile bağdaşmamıştır. BM'nin yolun yapımına engel olması adil ve meşru değildir. Olay mahallindeki güvenlikten sorumlu KKTC yetkilileri de BM güçlerinin fiziki müdahalesine doğal olarak mümasil bir karşı koyuş göstermişlerdir. KKTC, böylesine haklı olduğu bir konuda, hakkına ve hukukuna elbette sonuna kadar sahip çıkacaktır. Fakat, bunu yaparken tahriklere kapılmadan, soğukkanlılık içinde hareket etmek KKTC'nin menfaatleri açısından en doğrusudur" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Namık Tan, KKTC'de Türkiye ile BM arasında gerilime yol açan Pile köyü yolu yapımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Tan açıklamasında şunları kaydetti:

"KKTC - GKRY sınırındaki tampon bölgede yer alan Pile köyüne KKTC yönetimi tarafından yol götürülmesine BM Barış Gücü tarafından fiilen engel olunması, BM'nin tarafsızlığı ile bağdaşmamıştır. Zira, yine tampon bölge dahilinde benzer bir yolu Pile'de yaşayan Rumlar için inşa etmek amacıyla vaktiyle GKRY'nin yaptığı başvuruya BM karşı çıkmamış, yolun yapımına müsaade etmişti. BM yetkilileri, ayrıca, GKRY'nin aynı bölgede gerçekleştirdiği sinema, tiyatro ve kampüs gibi ara bölge rejimine aykırı yapılaşmalara da göz yummuştu. Dolayısıyla, BM'nin yolun yapımına engel olması adil ve meşru değildir.

"TAHRİKLERE KAPILMADAN, SOĞUKKANLI HAREKET ETMEK EN DOĞRUSU"

Olay mahallindeki güvenlikten sorumlu KKTC yetkilileri de BM güçlerinin fiziki müdahalesine doğal olarak mümasil bir karşı koyuş göstermişlerdir. KKTC, böylesine haklı olduğu bir konuda, hakkına ve hukukuna elbette sonuna kadar sahip çıkacaktır. Fakat, bunu yaparken tahriklere kapılmadan, soğukkanlılık içinde hareket etmek KKTC'nin menfaatleri açısından en doğrusudur."