Namibya'da Kendi Kendini Yetiştiren Genç Mühendisler Yeni Fırsatlar Peşinde
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WINDHOEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Kunene General Şirketi'nde kendi kendini yetiştirmiş bir mühendis olan Gideon Katjimba, Namibya'nın başkenti Windhoek'te dijital özelliklerle geliştirdiği oyuncak arabaları gösteriyor, 30 Ağustos 2022.
WINDHOEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Kunene General Şirketi'nde kendi kendini yetiştirmiş bir mühendis olan Gideon Katjimba, Namibya'nın başkenti Windhoek'te dijital özelliklerle geliştirdiği oyuncak arabaları gösteriyor, 30 Ağustos 2022. Namibya'nın kuzeybatısında bulunan Kunene bölgesinin Opuwo kentindeki genç sokak mühendisleri, robotik teknolojiyi el yapımı oyuncak arabalara entegre ediyor ve böylece yeni iş fırsatları yakalamayı hedefliyorlar. (Fotoğraf: Ndalimpinga Iita/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel