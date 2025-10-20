Haberler

Namibya'da İlk M Çiçeği Vakası Tespit Edildi

Namibya Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk M çiçeği virüsü vakasının Swakopmund kentinde görüldüğünü açıkladı. Hastanın durumu stabil, sağlık ekipleri yayılımı önlemek için takip yapıyor.

Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki sahil kenti Swakopmund'ta bir kişide M Çiçeği virüsü tespit edildiği belirtildi.

Swakopmund Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun stabil olduğu aktarılarak, sağlık ekiplerinin potansiyel olarak maruz kalan kişileri belirlemek ve daha fazla yayılmayı önlemek için aktif izleme ve araştırma yaptığı kaydedildi.

Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
