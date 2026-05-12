Namibya'da hafif uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Namibya'nın Sossusvlei bölgesinde bir hafif uçağın düşmesi sonucu 3 Alman turist ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Uçak, başkent Windhoek'ten kalkarak Sossusvlei'ye gitmekteydi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Sossusvlei bölgesindeki bir otele gitmek üzere başkent Windhoek'teki Hosea Kutako Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki özel bir pistten havalanan Cessna 210 Centurion tipi uçak, planlanan saatte varış noktasına ulaşmadı.

Havadan ve karadan yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ardından Sossusvlei yakınlarında Namib Çölü üzerine düşmüş halde ulaşılan uçakta pilot ile 3 Alman vatandaşının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, Namibya Uçak Kazalarını Araştırma Direktörlüğü, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
