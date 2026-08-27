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Nallıhan'da Tarihi Konak Sanat Müzesine Dönüşüyor

Nallıhan'da Tarihi Konak Sanat Müzesine Dönüşüyor
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Ankara Nallıhan'daki tarihi Aymanlı Arif Ağa Konağı, Nallıhan İğne Oyaları ve Yöresel Bez Dokumaları Sanat Müzesi'ne dönüştürülüyor. Ankara Kalkınma Ajansı'nın finanse ettiği projeyle konak, yöresel el sanatlarını yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracak.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, tarihi Aymanlı Arif Ağa Konağı'nın Nallıhan İğne Oyaları ve Yöresel Bez Dokumaları Sanat Müzesi'ne dönüştürülmesi için proje çalışmalarına başlandı.

Nallıhan'da tarihi dokusuyla öne çıkan Aymanlı Arif Ağa Konağı, 2014'te Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle restore edilerek "Sosyal Adımlarla Büyük Umutlara" projesinin uygulandığı mekanlardan biri oldu.

Projesi Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve ihale aşamasına gelen müzede Nallıhan'ın geleneksel el sanatlarının ve yöresel dokuma kültürünün yaşatılması hedefleniyor.

2018'de Nallıhan Aile Destek Merkezi olarak kullanılan tarihi konak, projenin tamamlanmasının ardından sanat müzesi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Müzede, Nallıhan'a özgü iğne oyaları ile yöresel bez dokumalarının sergilenmesi ve ilçenin geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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