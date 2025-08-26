Nallıhan'da şehit aileleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi

Ankara'nın Nallıhan Belediyesince şehit yakınlarına yönelik program düzenlendi.

Program kapsamında kahvaltıda bir araya gelen şehit yakınları daha sonra Çayırhan Gölünde tekne turu yaptı.

Çayırhan kuş cenneti gezisinin ardından Emrem Sultan Mahallesi'nde meftun olan Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre'nin türbesi ziyaret edildi.

Programda konuşan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, "Bugün Malazgirt zaferi, hem de Büyük Taarruzun yıldönümü. Bizler bu vatanda huzur içerisinde yaşıyorsak bu şehitlerin sayesindedir. Bu toprakların her karesinde kıymetli şehitlerimizin kanları var. Bugün siz şehit yakınlarını misafir etmenin onurunu yaşıyoruz." dedi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Özen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hamiyet Balcı da katıldı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
