Nallıhan'da sağanağın ardından çayın taşması sonucu bazı bahçeleri su bastı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak sonrası Nallı Çayı'nın taşması sonucu bazı bahçe ve tarlalar su altında kaldı.

İlçede etkili olan yağışın ardından Nallı Çayı taştı, Akdere Mahallesi'nde su basan bazı bahçe ve araziler zarar gördü.

Tarla sahibi Süleyman Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçesinde ektiği domates, biber, kavun, karpuz, ne varsa su altında kaldığını belirterek, "Ayrıca 50 tavuk ve civcivim de telef oldu." dedi.