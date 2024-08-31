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Nallıhan'da Maden, Balık, Kültür ve Sanat Festivali Başladı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen Çayırhan Mahallesi Maden, Balık, Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalde kortej yürüyüşü, halk oyunları ve akrobasi gösterileri yer aldı. Aysel Yakupoğlu da konser verdi. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, festivalin amacının vatandaşların eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesi olduğunu belirtti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen Çayırhan Mahallesi Maden, Balık, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Çayırhan göl kenarında yapılan festival, kortej yürüyüşüyle başladı, ardından halk oyunları ve akrobasi gösterileri sunuldu.

Festival kapsamında Aysel Yakupoğlu da konser verdi.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, vatandaşların eğlenmesi ve güzel vakit geçirmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bu toprakların çocukları olarak Nallıhan'ı seviyorum, Çayırhan'ı seviyorum. Sizlere hizmet etmek, bana huzur veriyor." dedi.

Festivale Kaymakam Semih Doğanoğlu, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Özen ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ertunç Güngör Çayırhan Nallıhan ankara Maden Kültür Sanat Güncel Haberler

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