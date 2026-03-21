Nallıhan İlçe Müftülüğünden İyilik Yolunda Kardeşlik Köprüsü Projesi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan Müftülüğünce İyilik Yolunda Kardeşlik Köprüsü Projesi başlatıldı.

Nallıhan İlçe Müftüsü Selahattin Aydın, yaptığı açıklamada, başlattıkları projeyle hayırseverle ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olduklarını kaydetti.

Projede et dağıtımı yapıldığını belirten Aydın, şunları ifade etti:

"Müftülüğümüz zekat koordinatörü Selim Kalkan ve imam hatip Ali Akşen hocamız ile birlikte gerekli çalışmalar yapılarak, söz konusu hayır köprüsü hizmetlerimiz Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine bir nebze yardım gerçekleşmesine katkı sunan hayırseverlerimize ve bu mübarek çalışmada görev alan personelimize teşekkür ediyoruz."