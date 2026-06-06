Nallıhan Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Nallıhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen programa Nallıhan Kaymakamı Sayın Semih Doğanoğlu'nun eşi Samiye Doğanoğlu, Halk Eğitim Müdürü Semra Kayak, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Kayak, yaptığı konuşmada, kursiyerlerin yıl boyu emekleri ile özverili bir şekilde hazırladıkları ürünlerin sergilendiğini belirterek, destek veren Nallıhan Kaymakamı Doğanoğlu ve eşi Samiye Doğanoğlu'na teşekkür etti.