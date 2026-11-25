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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Nallıhan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, Bursa Caddesi'ndeki Alparslan Türkeş Parkı önünde kurulan stantta 335 vatandaşa kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi, 414 broşür dağıttı. Vatandaşlara KADES, ŞÖNİM, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmaları anlatıldı.

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Tunçdemir, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireye değil, toplumun vicdanına ve ortak değerlere yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmalarımız ve etkinliklerimiz aralıksız devam edecektir. Emeği geçen personele teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA