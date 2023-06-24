Nallıhan'da ekili arazilerde meydana gelen yangınlara müdahale ediliyor
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kayapınar mevkii üzerindeki ekili arazilere sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Arpa ve buğdayların ekili olduğu arazilerdeki yangın büyüyerek diğer arazilere sıçradı. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
- Nallıhan'da ekili arazilerde meydana gelen yangınlara müdahale ediliyor
ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kayapınar mevkii üzerindeki ekili arazilere sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre Nallıhan'da Kayapınar mevkii üzerinde trafodan çıktığı düşünülen yangın ekili arazilere sıçradı. Arpa ve buğdayların ekili olduğu arazilerdeki yangın büyüyerek diğer arazilere sıçradı. Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.