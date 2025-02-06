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Nallıhan'da Deprem Yıldönümü Anma Etkinlikleri

Nallıhan'da Deprem Yıldönümü Anma Etkinlikleri
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Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde anma ve destek etkinlikleri düzenledi. Merkez Nasuh Paşa Camisinde Mevlid-i Şerif okutturup, depremzedeleri ziyaret etti.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde anma ve destek ziyaretleri gerçekleştirdi.

Nallıhan Belediyesi, Merkez Nasuh Paşa Camisinde öğle namazından önce depremde kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutturdu.

Başkan Güngör, bu programının ardından Çayırhan Mahallesi'nde bulunan maden ticareti ziyaret etti. Depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarında görev alan madencilere teşekkür eden Güngör, kendilerine ikramlarda bulundu.

Daha sonra Çayırhan Lojmanları'na yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden Güngör, depremde Hatay'da kızını, çocuğunu ve torununu kaybeden Şengül Kapucu ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Özen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdülfettah Güngör ve Nallıhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hamiyet Balcı da yer aldı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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