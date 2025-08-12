Nallıhan'da Asfalt Serim Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Nallıhan Belediyesi işbirliğiyle başlatılan asfalt serim çalışmaları Tepe Mahallesi'nde sürüyor. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, 3 günde 5 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdiklerini açıkladı ve önümüzdeki hafta yeni gruba başlayacaklarını duyurdu.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Nallıhan Belediyesinin ortak başlattığı yolların asfalt serim çalışmaları devam ediyor.
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör yaptığı açıklamada, Tepe Mahallesi'nde asfalt seriminin devam ettiğini söyledi.
3 günde 5 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdiklerini belirten Güngör, "Önümüzdeki hafta Çamalan grubuna başlayacağız. Asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Güzel Nallıhan'ımızın her köşesine hizmet ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel