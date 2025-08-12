Nallıhan'da Asfalt Serim Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Nallıhan'da Asfalt Serim Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Nallıhan Belediyesi işbirliğiyle başlatılan asfalt serim çalışmaları Tepe Mahallesi'nde sürüyor. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, 3 günde 5 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdiklerini açıkladı ve önümüzdeki hafta yeni gruba başlayacaklarını duyurdu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Nallıhan Belediyesinin ortak başlattığı yolların asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör yaptığı açıklamada, Tepe Mahallesi'nde asfalt seriminin devam ettiğini söyledi.

3 günde 5 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdiklerini belirten Güngör, "Önümüzdeki hafta Çamalan grubuna başlayacağız. Asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Güzel Nallıhan'ımızın her köşesine hizmet ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
Fenerbahçe'den taraftarlarını heyecanlandıran transfer mesajı

Fenerbahçelilere bir güzel haber daha: Transfer geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.