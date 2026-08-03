Haberler

Nallıhan'da yangına kepçe operatörü müdahalesi

Nallıhan'da yangına kepçe operatörü müdahalesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, bölgeden geçen kepçe operatörünün müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, bölgeden geçen kepçe operatörünün müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Eskişehir yolunun Meyildere yol ayrımındaki ağaçlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görev dönüşü yoldan geçerken dumanı fark eden Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Yol Asfalt Şefliği'nde görevli kepçe operatörü Serkan Akça, aracıyla yangına müdahale etti.

Vatandaşların da destek verdiği çalışma sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı

Türk gemisine dron saldırısı! Görüntüler vahim, yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski sevgilisini bıçaklayıp kendi boğazını kesti: Dehşet anları kamerada

Yüreğiniz kaldırmayacaksa sakın izlemeyin: Markette dehşet anları
Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber: Sahnelere ara veriyor

Ünlü şarkıcı hayranlarından helallik isteyerek hastalığını açıkladı

Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay

Bu gördüklerinizle hiç alakası yok! Wanda'nın filtresiz hali olay
Yaptığı açıklama başına dert oldu! Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı

Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz

Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz! Görür görmez koştu