Nallıhan'da yangına kepçe operatörü müdahalesi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, bölgeden geçen kepçe operatörünün müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, bölgeden geçen kepçe operatörünün müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Eskişehir yolunun Meyildere yol ayrımındaki ağaçlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görev dönüşü yoldan geçerken dumanı fark eden Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Yol Asfalt Şefliği'nde görevli kepçe operatörü Serkan Akça, aracıyla yangına müdahale etti.
Vatandaşların da destek verdiği çalışma sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA