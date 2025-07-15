Nallıhan'da 15 Temmuz Konferansı Düzenlendi

Nallıhan'da 15 Temmuz Konferansı Düzenlendi
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir konferans düzenlendi. Kaymakam Semih Doğanoğlu, 15 Temmuz'da halkın çaba ve direniş gösterdiğini vurguladı. Programa yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konferansı düzenlendi.

Nallıhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Semih Doğanoğlu, 15 Temmuz'da halkın destansı bir mücadele verdiğini söyledi.

Doğanoğlu, "Her darbenin bir ülkeye, o millete bir bedeli vardır ama bu sefer öyle olmadı. 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla tüm halkımız sokağa döküldü ve hainlerin karşısında çelik set oluşturdu." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da 15 Temmuz'da yaşananlarla ilgili konuşma yaptı.

Programa, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal, MHP İlçe Başkanı Ferhat Efe ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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