Nallıhan'da 1. Kitap Fuarı Açıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Kaymakamlığı'nın öncülüğünde hazırlanan ve Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan Nallıhan 1. Kitap Fuarı'nın açılışı bugün tarihi Koca Handa yapıldı.

Açılışa Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, kurum müdürleri, öğrenciler ile kitapseverler katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Kaymakam Semih Doğanoğlu, Nallıhan'da ilk kez açılan kitap fuarının hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış sonrası Nallıhan Kaymakam Semih Doğanoğlu, kitap fuarını ziyaret ederek kitap yazarları ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Fuar 17-18 Şubat tarihlerinde Koca Handa,19 Şubat tarihinde ise 1. Çayırhan Kitap Fuarı adı altında Çayırhan Hüsamettin Değirmenci Ortaokulu Konferans Salonunda devam edecek.