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Nallıhan Belediyesi Travelexpo Ankara Fuarı'nda Tanıtım Yaptı

Nallıhan Belediyesi Travelexpo Ankara Fuarı'nda Tanıtım Yaptı
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Turizm sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan Travelexpo Ankara 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Nallıhan Belediyesi de stant açarak yer aldı. Fuarın açılışı, Ankara Valisi ve diğer önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Turizm sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan Travelexpo Ankara 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Nallıhan Belediyesi de stant açtı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, çok sayıda il ve ilçeden belediye başkanlarının katılımıyla yapıldı.

Özellikle Rusya'dan güçlü katılım sağlanan fuarın açılışında, Rusya Federasyonu Adige Cumhuriyeti Geleneksel ve Modern Çerkez Melodi Müzik Topluluğunca gösteri sunuldu.

Vali Şahin, Büyükelçi Erkhov ve ATO Başkanı Gürsel Baran'ın katılımcılara hitap ettiği programda, seymenlerin gösterisinin ardından stantlar gezildi.

Nallıhan Belediyesinin de stant açtığı, ATİS Fuarcılık tarafından düzenlenen Travelexpo Ankara 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 17 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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