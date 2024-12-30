Nallıhan Belediyesi'nden Emekli Personel Onurlandırıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Belediye Başkanı Ertunç Güngör, belediye personeliyle yemekte buluştu.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen yemeğe, CHP İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, Belediye Başkan Yardımcıları Nurettin Özen, Necdet Bakır, Nallıhan Belediye Meclis Üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdülfettah Güngör, belediye personeli ile aileleri katıldı.

Program sonunda Nallıhan Belediye Başkanı Güngör, emekli olan çalışanlara plaket takdim etti. Ankara Dostlar Konağı ekibi ise Ankara oyunları ile geceye renk kattı.

Belediye Başkanı Güngör, yaptığı konuşmada, "Biz geniş bir aileyiz. Bu buluşmayı tertip etmemizin birinci amacı personelimiz ve aileleri ile birlikte olmak ve emekli olan personeli onore etmek içindi. Bu anlamlı günde davetimize katılan tüm personelimize ve saygı değer ailelerine teşekkür ederim." dedi.