Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Güncelleme:
Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde eğitim gören Büşra Aksu ve Ahmet Kavak, şofbenden sızan gazdan zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NAHÇIVAN Devlet Üniversitesi'nde eğitim gören Büşra Aksu ile Ahmet Kavak, şofbenden sızan gazdan zehirlenip yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Nahçıvan'ın Nizami Caddesi'nde 61 numaralı apartmanda meydana geldi. Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu ile Veterinerlik Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kavak'ın kaldıkları dairede ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, öğrencilerin şofbenden kaynaklanan gaz sızıntısında zehirlendikleri tespit edildi.

Ordu nüfusuna kayıtlı Büşra Aksu ile Mersin nüfusuna kayıtlı Ahmet Kavak'ın cenazelerinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
