Nahçıvan Anlaşması'nın 16. Yıl Dönümü Kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nahçıvan Anlaşması'nın 16. yıl dönümü ile Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı.

Duran, Next Sosyal'deki hesabından Nahçıvan Anlaşmasının 16. yıl dönümü ve Türk Devletleri İşbirliği Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 16. yıl dönümü ile Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutluyorum. Türk dünyasının ortak tarihi, dili ve kültürü, geleceğe birlikte yürümenin en güçlü teminatlarından biridir. Dayanışmamız, sadece bölgesel değil, küresel barış, istikrar ve kalkınma için de güçlü bir adımdır. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında daha da güçlenen kardeşlik bağlarımızla, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum."