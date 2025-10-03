Haberler

Nahçıvan Anlaşması'nın 16. Yıl Dönümü Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nahçıvan Anlaşması'nın 16. yıl dönümü ve Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutlayarak, Türk dünyasının dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nahçıvan Anlaşması'nın 16. yıl dönümü ile Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı.

Duran, Next Sosyal'deki hesabından Nahçıvan Anlaşmasının 16. yıl dönümü ve Türk Devletleri İşbirliği Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 16. yıl dönümü ile Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutluyorum. Türk dünyasının ortak tarihi, dili ve kültürü, geleceğe birlikte yürümenin en güçlü teminatlarından biridir. Dayanışmamız, sadece bölgesel değil, küresel barış, istikrar ve kalkınma için de güçlü bir adımdır. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında daha da güçlenen kardeşlik bağlarımızla, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'i sağanak yağış vurdu! Yol çöktü, seyir halindeki araç göçüğe düştü

Gözde kentimizi sel vurdu! Yol çöktü, araç göçüğe düştü
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.