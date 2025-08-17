Naftali Bennett'ten Netanyahu Hükümetine Sert Eleştiriler

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Binyamin Netanyahu hükümetini, ordudaki yedek asker gücünü yıpratmak ve dünya ülkelerinin çoğunu İsrail'e karşı tavır almaya itmekle eleştirdi.

Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin, hem Gazze'deki esirleri getirmede hem de Hamas'ı yenilgiye uğratmada başarısız olduğunu ifade etti.

Hükümetin izlediği politikaların, ordu bünyesindeki yedek asker gücünü yıprattığını belirten Bennett, şunları kaydetti:

"Netanyahu hükümeti, dünyayı İsrail'e karşı tavır almaya itti. Hükümet, siyaseti vatandaşlarının hayatından daha önemli görüyor ve iç savaşı körüklemeye devam ediyor. Bu hükümeti değiştirmekten başka çare yok."

İsrail'de muhalefet ve esir aileleri, Netanyahu hükümetini, "koalisyonun dağılmaması ve iktidarda kalma" gibi siyasi sebeplerden ötürü Hamas'la yürütülen esir takası müzakerelerini sabote etmekle suçluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yaşanan insanlık felaketi zirve noktasına ulaşırken Tel Aviv yönetimi üzerindeki uluslararası baskı da artıyor.

BM üyesi 9 ülke, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin devletini resmi olarak tanıma kararı almıştı.

İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta da eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararını açıklayacaklarını duyurmuştu.