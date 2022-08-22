Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nadir görülen çifte gökkuşağı gökyüzünü süsledi

Güncel Haberler

Nadir görülen çifte gökkuşağı gökyüzünü süsledi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde çok nadir görülen doğa olaylarından biri olan çifte gökkuşağı oluştu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde çok nadir görülen doğa olaylarından biri olan çifte gökkuşağı oluştu.

Elbistan'da kısa süreli sağanak yağış geçişi yaşandı. Kırsal mahallelerde etkili olan yağış sonrasında bulutlar yerini güneşe bırakırken vatandaşlar da ender rastlanan bir doğa olayına şehit oldu. Kent semasında oluşan çifte gökkuşağı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kentin üzerinde adeta bir kubbe varmış hissini yansıtan bu olaya tanıklık eden vatandaşlar, gökyüzünü kaplayan rengarenk çifte gökkuşağını ilgi ile izledi. Vatandaşlar, nadir görülen bu doğa olayını fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.

Çifte gökkuşağı, yağmurun dinmesinin ardından gözden kayboldu.

(Murat Sürücü - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title