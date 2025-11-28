Nadir Gen Hastası Esma Nur Yencilek, Kabe'yi Ziyaret Etti

Dünyada nadir görülen gen hastası 13 yaşındaki Esma Nur Yencilek, Kabe'yi ziyaret etme hayalini gerçekleştirdi.

Dünyada 200 civarında vaka tespit edilen, Hallermann-Streiff sendromu tanısı konulan Esma'nın ablası, hastalığı nedeniyle saçları dökülen kardeşine destek için "Meleklerin abisi" rumuzuyla yayın yapan sosyal medya fenomenine ulaştı.

Sosyal medya aracılığıyla saçları dökülen çocuklara peruk temin eden Yasin Kirazlı ile görüşen Esma, Kabe'yi görmeyi çok istediğini söyledi. Bunun üzerine Kirazlı'nın ulaştığı hayırsever polis memuru Mustafa Şahin'in desteğiyle Esma, annesi Gül Yencilek ile umre programı kapsamında Mekke'ye gitti.

Grubundaki umreci büyükleriyle Mekke ve Medine'deki kutsal mekanları ziyaret eden Esma, Kabe'yi görme hayaline de kavuştu. Kimi zaman tekerlekli sandalyede kimi zaman yürüyerek annesi ile umre yapan Esma, Kabe'yi yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.

"Zekasında bir anormallik yok ama gelişim bozukluğu var"

Esma Yencilek, AA muhabirine Mekke'ye gelme hikayesini anlatarak, Kabe'yi yakından gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kabe'de ailesine ve yakınlarına dua ettiğini dile getiren Esma, elinden fotoğrafını düşürmediği sanatçı İsmail YK'yı çok sevdiğini ve onunla görüşmek istediğini söyledi.

Anne Gül Yencilek de kızının dünyada nadir görülen Hallermann-Streiff sendromu taşıdığını anlattı.

Gen bozukluğuyla ilgili hastalığın birçok sağlık sorununa neden olduğunu belirten Yencilek, "Doğumdan sonra önce kızıma tanı konulamadı ama daha sonra gen hastalığı olan Hallermann-Streiff sendromu olduğu söylendi. Bu hastalığın ileri seviyede olanları da var ama bizimki hafif seviyede. Zekasında bir anormallik yok ama gelişim bozukluğu var. İç organları, midesi, yemek borusu, olması gerektiğinden küçük, gözlerinde sorun var. Bunlarla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz." diye konuştu.

"Meleklerin abisi" isimli sosyal medya fenomeninin girişimiyle Kabe'ye geldiklerini ifade eden Yencilek, kızının İsmail YK sevgisini şöyle anlattı:

"Babası bir gün arabada giderken şarkı açmıştı. Şarkıyı çok seven Esma, kimin söylediğini merak etti. İsmail YK olduğunu öğrenince o günden beri sanatçının hayranı oldu. Elinden resmini hiç düşürmüyor. Yatarken bile elinde uyuyor. Kızım İsmail YK'yı görmeyi çok istiyor."